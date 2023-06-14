Видео. В Петербурге утвердили дату проведения «Алых парусов-2023»

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Командование ВСУ сообщило о возгорании склада в Одессе после взрывов
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Рогов заявил о возможной провокации ВСУ в отношении ЗАЭС на фоне неудач
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В ВТБ спрогнозировали рост юаневых сбережений россиян в банках в два раза
Экономика
Греф не увидел необходимости в быстрой перестройке российской экономики
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Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской энергетической компании
Общество
Наемники ВСУ захватили несколько дорогих особняков в районе Херсона
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В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по своим из-за конфликта
Армия
В России создали всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум»
Общество
Сальдо пообещал восстановить затопленные территории после прорыва Каховской ГЭС
Мир
Аналитик Al Jazeera заявил о потере влияния США на Ближнем Востоке
Мир
Пекин потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая
Общество
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