Нападающий Килиан Мбаппе отказался от продления контракта с французским клубом ПСЖ

Футболист Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с Paris Saint-Germain. Об этом пишет французская газета L'Équipe. Соглашение предусматривало еще один год сотрудничества. Мбаппе планирует настаивать на переходе в испанский «Реал». Это обсуждалось еще в 2021 году, но футболист тогда отказался и остался в Paris Saint-Germain, передает телеканал «Известия». Мбаппе в составе команды стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем кубка страны.

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