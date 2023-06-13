В Казани снесут часть рынка на улице Лаврентьева

В Казани ликвидируют часть рыночной площади на улице Лаврентьева в связи с благоустройством озера «Чайковое», заявил глава городского Комитета внешнего благоустройства исполкома Игорь Саляхутдинов на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

«Рынок частично будет ликвидироваться. Там будет подход к новому озеру. Этот рынок мешает транзиту людей, комфортному перемещению», — объяснил Саляхутдинов, его цитату приводит Inkazan.

По его словам, благоустройство территории позволит «добиться проницаемости квартала от улицы Чуйкова до Лаврентьева». Работы начнутся в следующем году, отмечает ИА «Татар-информ».

Ранее в июне сообщалось, что в Казани в 2023 году модернизируют столовые в 19 школах. На это из бюджета Татарстана выделили 220 млн рублей.