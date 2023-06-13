Волна ослабления

Российская валюта открыла лето волной ослабления — менее чем за две недели июня доллар США «потяжелел» на 2,5 рубля, или 3%, евро прибавил 3,2 рубля, подорожав на 3,6%. Китайский юань двинулся выше 11,7 рубля, хотя месяц валютная пара начинала с 11,4.

Причин у такого ослабления нацвалюты несколько, и наиболее очевидная из них в том, что приток валютной выручки отстает от спроса на иностранные деньги со стороны импортеров.

Цены на нефть Brent в апреле откатились от $85 к $70–75 за баррель и с тех пор остаются на относительно невысоком уровне. По данным Минфина, средняя цена основного экспортного сорта российской Urals в мае упала на $5,3 за баррель по сравнению с апрелем, составив $53,34. То есть в конце весны сырье этой марки продавалось на $6,7 ниже ценового «потолка» в $60 за баррель. И это заметно уступает заложенному в бюджет уровню цен в $70,1. Год к году Urals потеряла почти треть стоимости — в мае 2022 года баррель стоил $79.

Символическое сокращение скидки нефти Urals по отношению к Brent — c 30,9% в апреле до майских 29,27% — служит небольшим утешением рублевым активам, учитывая общий спад цен на мировом рынке и ухудшение платежного баланса. По данным Банка России, профицит счета текущих операций (превышение притока валюты над ее оттоком) за первые пять месяцев 2023 года составил $22,8 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года — $123,8 млрд. Таким образом, показатель упал почти на $100 млрд. Объем экспорта отечественных товаров и их стоимость в течение года снижались, в то время как импорт продолжил активно восстанавливаться.

Еще одна вероятная причина ухудшения позиций рубля — обострение геополитического фона, связанное с активизацией событий в зоне СВО. Многие российские инвесторы в такие периоды по-прежнему предпочитают увеличивать позицию в иностранных валютах и активах.

Повышенные расходы государства, вызванные геополитической необходимостью, также играют не в пользу нацвалюты. И хотя в мае бюджет был исполнен с небольшим профицитом (рост ненефтегазовых поступлений в прошлом месяце на 29% в годовом выражении привел к символическому превышению доходов над расходами в размере 28 млрд рублей), траты из казны продолжили ускоряться в годовом сопоставлении до 28% в мае против 14% в апреле.

Нельзя исключать и негатива для рубля со стороны операций нерезидентов по выводу активов из РФ. Показательные примеры продаж российских долей Shell и Uber, отзывавшихся волнами ослабления нацвалюты, привели к ограничению с 1 июня ежемесячного объема денег на выход нерезидентов из бизнеса в стране до $1 млрд (около 5% среднемесячного объема торгов долларом). Тем не менее схожие операции могут продолжаться и тем самым вносить лепту в ослабление рубля.

13 июня курс пробил важные технические препятствия вблизи 83,5 за доллар и 90 за евро. Ближайшими «остановками» для американской и европейской валют могут быть, соответственно, 85 и 92,6 рубля. Эти же уровни, вероятно, окажутся крайними для девальвационного импульса.

Котировки Brent демонстрируют отскок и могут быстро вернуться в зону $75–80 в том числе на фоне повышения спроса на топливо в высокий автомобильный сезон в США. Кроме того, глобальный доллар отступает — в начале этой недели индекс DXY опустился ниже 103 пунктов. Это говорит об улучшении глобального риск-аппетита и отражает то, что рынок всё меньше опасается дальнейшего ужесточения политики ФРС по итогам заседания 14 июня. Согласно FedWatch Tool, с вероятностью около 75% Федрезерв сохранит процентные ставки без изменений. Это должно привести к улучшению позиций риск-активов, в том числе нефти и валют развивающихся стран.

Не будем забывать и об увеличении с 7 июня объема ежедневных продаж юаней с 2 млрд до 3,6 млрд в рублевом эквиваленте в рамках бюджетного правила. Это снижает волатильность курса. К концу июня нацвалюта может получить локальную поддержку со стороны налогового периода.

В базовом сценарии до конца месяца ждем движения доллара к 80–81, евро — к 86–87, юань может отступить к 11,4.

Автор — инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»

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