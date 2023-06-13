Беспилотные грузовики начнут ездить по трассе М-11

Первые беспилотные автомобили 14 июня начнут перевозку грузов по трассе М-11 Москва – Петербург. Об этом сообщили в министерстве транспорта России. К эксплуатации допустят машины, которые соответствуют требованиям безопасности, передает телеканал «Известия». Коммерческий груз будет доставлен в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры».

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