Умер один из создателей систем ПРО СССР и РФ Виктор Шумаков

В Москве на 97-м году жизни умер один из создателей систем противоракетной обороны (ПРО) СССР и России Виктор Шумаков. Об этом во вторник, 13 июня, написало агентство REGNUM в Telegram-канале.

По данным источника агентства, Шумаков скончался накануне, 12 июня, в своей квартире на улице 8 Марта.

Виктор Шумаков — кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР. Участвовал в разработках радиолокационных станций для раннего предупреждения о ракетном нападении «Днестр», «Днепр», «Даугава» и «Дарьял». Первая станция, построенная в Республике Коми, была принята на вооружение Советской армии в 1984 году.