Бизнесмен из Рязани погиб в Подмосковье во время прыжка с парашютом

Бизнесмен из Рязани Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в подмосковной Коломне. Об этом сообщил 13 июня источник «Известий».

Отмечается, что 51-летний бизнесмен совершил прыжок с вертолета Ми-8, после чего выполнил низкий разворот на высоте 60 м. Когда маневр был окончен, парашют резко потянуло вниз и мужчина столкнулся с землей на высокой скорости.

Находившиеся на поле тут же вызвали медиков. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую травму. Он скончался в больнице.

Ранее, 24 мая, сообщалось, что в Ленинградской области разбился профессиональный парашютист. Отмечалось, что погибший был опытным спортсменом, за его плечами 385 прыжков. По данным «Известий», у мужчины не раскрылся парашют, поскольку он выполнил финальный разворот на недопустимо низкой высоте и провалился в воздушную яму.