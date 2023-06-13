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На ПМЭФ обсудят устойчивость медиабизнеса, развитие цифровой экономики и международных партнерств

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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14 июня стартует Петербургский экономический форум (ПМЭФ). Главная тема 2023 года — суверенное развитие как основа справедливого мира. Программа форума разделена по тематическим направлениям: «Выстраивая технологический суверенитет», «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет», «Российская экономика: от адаптации к росту» и «Рынок труда: ответ на новые вызовы». Универсальный медиаканал, отвечающий всем требованиям бизнеса и государства, — наружная реклама. Крупнейший цифровой оператор наружной рекламы Gallery огласил свою программу в рамках ПМЭФ. Топ-менеджеры компании выступят в трех сессиях.

15 июня в рамках заседания «Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?» генеральный директор Gallery, член Координационного совета «Деловой России» Мария Комарова расскажет, как наружная реклама решает задачи малого и среднего бизнеса в условиях ухода площадок и рекламодателей. Гендиректор Gallery поделится опытом в развитии собственных DSP и Trading Desk (маркетплейс VDOOH), а также построению собственной рекламной сети (SSP) и подключению к ней операторов по всей стране.

Особое место в рамках сессии будет отведено вопросам кибербезопасности в наружной рекламе. Миллионы глаз по всей стране одновременно видят «наружку», поэтому защищенность конструкций — ключевой приоритет оператора. Однако готовых решений по безопасности билбордов на рынке не существовало, поэтому Gallery в кратчайшие сроки разработала и внедрила аппаратно-программный комплекс по защите, удаленному мониторингу и управлению всей федеральной сетью.

Также Комарова выступит 17 июня на сессии «Карта креативного капитала регионов: локальные инициативы и международные партнерства». В рамках этого заседания участники форума обсудят актуальные запросы международного сообщества перед масс-медиа инструментами. России и дружественным государствам критически важна масштабная медийная поддержка для популяризации общественно значимых проектов. Цифровая наружная реклама (DOOH) — один из самых простых инструментов для запуска и поддержания глобальных инициатив.

17 июня на сессии «Цифровая экономика 2023: создавая безопасный цифровой фундамент развития национальной экономики» выступит директор по диджитал-стратегии и маркетингу Gallery Марина Сурыгина. Она расскажет о роли наружной рекламы в цифровой трансформации российской экономике, в частности, о том, как DOOH работает в связке с IT-проектами и продуктами. Также Сурыгина поделится технологиями, которые позволяют запускать рекламу одной кнопкой по всей стране.

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