Приморская таможня арестовала 27 т кедровых орехов из Томска

Судебные приставы Приморского края арестовали 27 т очищенного от скорлупы кедрового ореха на пути в Китай. Причиной стал долг поставщика орехов из Томска в 9 млн рублей, сообщает во вторник, 13 июня, пресс-служба областного УФССП.

По информации ведомства, томская организация, занимающаяся заготовкой кедрового ореха, задолжала за аренду участка областному департаменту лесного хозяйства. Суд постановил взыскать с компании 8,3 млн рублей, однако в пятидневный срок деньги не поступили и к сумме долга добавился исполнительский сбор в бюджет России — около 600 тыс. рублей.

Взыскатель направил информацию о долге в отделение судебных приставов по Томскому району. Выяснилось, что товар должника периодически направляется в Китай через один из пунктов таможни в Приморье. В Уссурийскую таможню направили постановление о запрете выпуска орехов за пределы экономической зоны России, пишет РИА «Томск».

Вывоз груза заблокировали, а орехи арестовали. В дальнейшем товар планировали отправить на оценку специалисту и реализовать, однако вопрос разрешился на следующий день после ареста. На депозитный счет отделения поступила сумма, достаточная для погашения долга.