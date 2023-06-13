Закончились съемки фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

Компания Arna Media завершила съемки криминальной комедии «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» режиссера и сценариста Владимира Зинкевича.

Это сиквел фильма 2022 года, главные роли в котором вновь исполнили Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева и Вячеслав Морозов. Тут также снялись Игорь Ясулович, шоумены Дмитрий Красилов и Торнике Квитатиани, блогер Керя, сыгравший юного итальянца Луку.

«Во второй части фильма у меня была полная свобода действий: и в плане сценария, и в плане съемок. Здесь я решил затронуть мою любимую тему итальянской мафии. Мы пригласили на съемки итальянского актера Алессандро Демченко, который играл, как бог, просто разрывал на эмоциях (он все понимал с полуслова, хотя общаться нам приходилось через переводчика). Я кайфовал от работы с таким профи, а также с моими любимыми артистами из первой части. Из-за санкций стало сложно с музыкой, но мы справимся», — рассказал режиссер Владимир Зинкевич.

Итальянскому актеру Алессандро Демченко досталась роль шеф-повара ресторана «Везувий», за который будут бороться представители итальянской мафии и российского криминального мира.

Светлана Камынина, актриса, исполнившая роль прокурора Надежды Кузьминой: «Я очень рада, что наша веселая «киносемейка» вновь собралась на съемочной площадке. И опять наши с Володей Сычевым «кинодетки», которых играют Кристина Строителева и Слава Морозов, вляпались в историю и оказались в заложниках. Моей героине придется взять оружие в руки и поспешить им на выручку. Только теперь дело мы будем иметь с настоящей и очень колоритной итальянской мафией. Спасибо за это нашему итальянскому коллеге Алессандро Демченко. Это совершенно восхитительный актер из Рима. Он играет в театре, свободно говорит на нескольких европейских языках, много снимается в Италии, Франции и Германии. На площадке мы отметили его день рождения и подарили часы «Луч», пошутили, что это белорусский Rolex».

Помимо профессиональных актеров в фильме снялись и участники съемочной группы. Так в одной из сцен роли киллеров исполнили оператор-постановщик картины Вадим Потеев и режиссер монтажа Михаил Климов.

Съемки сиквела «Добро пожаловать в семью» проходили в Минске и продлились 28 дней. Интерьер ресторана «Везувий» построили в павильонах киностудии «Беларусьфильм». Сцены, происходящие по сюжету в тюрьме, снимали в психиатрической больнице.

Монтаж картины планируется завершить до конца лета, а сам фильм выпустить в прокат осенью этого года.

Надежда Мотина, продюсер и CEO Arna Media: «У нас получилась яркая экшн-комедия, которую мы планируем выпустить в прокат 2 ноября этого года. Будет много погонь и перестрелок, а также настоящие виртуозные баталии на кухне (героям предстоит даже драка хамоном). У первого фильма только на Кинопоиске было 290 тысяч положительных оценок и рейтинг 7.4. Его посмотрели более 2,5 млн зрителей, и все они ждут продолжения».

«Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» — это первый производственный проект компании Arna Media, занимающейся дистрибьюцией независимого зарубежного и российского кино. Продюсеры сиквела — Надежда Мотина, Арам Ованнисян («Мастер и Маргарита») и Сергей Агеев («Время первых»).