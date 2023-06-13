Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине оценили ущерб от прорыва Каховской ГЭС в €1,5 млрд
Происшествия
В Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод
Мир
The Times узнала о попытках Джонсона убедить Сунака присвоить титул его отцу
Общество
Тело еще одного погибшего нашли в зоне затопления в Херсонской области
Спорт
Стадион футбольного клуба «Монца» могут назвать в честь Берлускони
Наука и техника
SpaceX запустила на орбиту 72 мини-спутника Transporter-8
Общество
Минпромторг поддержал инициативу разрешить покупку авто за счет средств маткапитала
Общество
В Минводах задержали участника нападения банды Басаева на Дагестан в 1999 году
Мир
Столтенберг заявил о возможном вступлении Швеции в НАТО уже в июле
Экономика
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 28 апреля
Мир
В Сирии после крушения вертолета пострадали 22 американских военных
Общество
ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдадут более 208 тыс. человек

Закончились съемки фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя»

0
Фото: Arna Media
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Arna Media завершила съемки криминальной комедии «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» режиссера и сценариста Владимира Зинкевича.

Это сиквел фильма 2022 года, главные роли в котором вновь исполнили Владимир Сычев, Светлана Камынина, Кристина Строителева и Вячеслав Морозов. Тут также снялись Игорь Ясулович, шоумены Дмитрий Красилов и Торнике Квитатиани, блогер Керя, сыгравший юного итальянца Луку.

«Во второй части фильма у меня была полная свобода действий: и в плане сценария, и в плане съемок. Здесь я решил затронуть мою любимую тему итальянской мафии. Мы пригласили на съемки итальянского актера Алессандро Демченко, который играл, как бог, просто разрывал на эмоциях (он все понимал с полуслова, хотя общаться нам приходилось через переводчика). Я кайфовал от работы с таким профи, а также с моими любимыми артистами из первой части. Из-за санкций стало сложно с музыкой, но мы справимся», — рассказал режиссер Владимир Зинкевич.

Итальянскому актеру Алессандро Демченко досталась роль шеф-повара ресторана «Везувий», за который будут бороться представители итальянской мафии и российского криминального мира.

Светлана Камынина, актриса, исполнившая роль прокурора Надежды Кузьминой: «Я очень рада, что наша веселая «киносемейка» вновь собралась на съемочной площадке. И опять наши с Володей Сычевым «кинодетки», которых играют Кристина Строителева и Слава Морозов, вляпались в историю и оказались в заложниках. Моей героине придется взять оружие в руки и поспешить им на выручку. Только теперь дело мы будем иметь с настоящей и очень колоритной итальянской мафией. Спасибо за это нашему итальянскому коллеге Алессандро Демченко. Это совершенно восхитительный актер из Рима. Он играет в театре, свободно говорит на нескольких европейских языках, много снимается в Италии, Франции и Германии. На площадке мы отметили его день рождения и подарили часы «Луч», пошутили, что это белорусский Rolex».

Помимо профессиональных актеров в фильме снялись и участники съемочной группы. Так в одной из сцен роли киллеров исполнили оператор-постановщик картины Вадим Потеев и режиссер монтажа Михаил Климов.

Съемки сиквела «Добро пожаловать в семью» проходили в Минске и продлились 28 дней. Интерьер ресторана «Везувий» построили в павильонах киностудии «Беларусьфильм». Сцены, происходящие по сюжету в тюрьме, снимали в психиатрической больнице.

Монтаж картины планируется завершить до конца лета, а сам фильм выпустить в прокат осенью этого года.

Надежда Мотина, продюсер и CEO Arna Media: «У нас получилась яркая экшн-комедия, которую мы планируем выпустить в прокат 2 ноября этого года. Будет много погонь и перестрелок, а также настоящие виртуозные баталии на кухне (героям предстоит даже драка хамоном). У первого фильма только на Кинопоиске было 290 тысяч положительных оценок и рейтинг 7.4. Его посмотрели более 2,5 млн зрителей, и все они ждут продолжения».

«Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» — это первый производственный проект компании Arna Media, занимающейся дистрибьюцией независимого зарубежного и российского кино. Продюсеры сиквела — Надежда Мотина, Арам Ованнисян («Мастер и Маргарита») и Сергей Агеев («Время первых»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023