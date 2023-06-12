Умер олимпийский чемпион по волейболу Вячеслав Зайцев

В возрасте 70 лет умер олимпийский чемпион 1980 года по волейболу Вячеслав Зайцев. О кончине спортсмена сообщил его сын Иван Зайцев в своих социальных сетях.

«До свидания, папа. Хорошего тебе пути, отдохни, если сможешь», — написал он.

Причина смерти не уточняется. Известно, что в последние годы спортсмен боролся с серьезным заболеванием, связанным с онкологией.

Вячеслав Зайцев — советский волейболист, один из лучших связующих в истории волейбола, многолетний капитан команды «Автомобилист» и сборной СССР, участник трех Олимпиад и волейбольный тренер.

Он также является заслуженным мастером спорта СССР. В октябре 2013 года Зайцев был принят в волейбольный Зал славы как один из лучших волейболистов XX века.