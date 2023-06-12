Непомнящий и Карлсен выступят на Кубке мира по шахматам

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен сыграют на Кубке мира FIDE с крупнейшим призовым фондом в истории — $2,5 млн. Всего в мужской части соревнований заявлено 206 шахматистов, передает телеканал «Известия». В женском турнире подтвердили участие 71 из 103 шахматисток. Ранее от выступления в нейтральном статусе отказался гроссмейстер Сергей Карякин. Кубок мира пройдет в Баку с 30 июля по 24 августа.

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