Российские самолеты смогут летать на юг страны по укороченному маршруту

Авиакомпании смогут летать в открытые аэропорты юга России по укороченному маршруту. Об этом сообщили в Росавиации. Дополнительные воздушные пути открываются для гражданских перелетов с 12 июня. Новый маршрут позволит авиакомпаниям увеличить количество рейсов без использования воздушного пространства Казахстана, передает телеканал «Известия». В результате время полета сократится более чем на полчаса.

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