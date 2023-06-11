Карта спецоперации на Украине 11 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 июня можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В районе Времевского выступа нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 1-й отдельной бригады президента Украины, 110-й бригады территориальной обороны, 72-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Новодонецкого, Нескучного, Сторожевого и совхоза «Октябрь» ДНР.

На запорожском направлении отражены три атаки противника с направлений Новоданиловки, Малой Токмачки и Новопокровки Запорожской области. В районе Лукьяновского нанесено поражение выдвигавшейся в южном направлении колонне бронетехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, 11 танков, в том числе три Leopard, 17 боевых машин пехоты, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, а также артиллерийская система М777 производства США.

На донецком направлении наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки ДНР. Успешно отражены восемь атак подразделений 110-й механизированной, 1-й танковой, 59-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлениях Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского и Марьинки. Вклинений в нашу оборону не допущено. Уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30. В районах Красного и Ласточкино ДНР уничтожены склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Ивановки, Табаевки, Котляровки Харьковской области и Артемовки ЛНР. В районе Новомлынска уничтожена украинская ДРГ. Потери противника составили до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-20.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника в районах Невского, Червоной Дибровы ЛНР, Терны ДНР и Серебрянского лесничества. Пресечена деятельность украинской ДРГ в районе Торского. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

На херсонском направлении потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 442 самолета, 238 вертолетов, 4571 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 9900 танков и других боевых бронированных машин, 1122 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5084 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 885 единиц специальной военной автомобильной техники.