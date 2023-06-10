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Стало известно о переговорах Хью Гранта о главной роли в хорроре «Еретик»

Deadline: актер Хью Грант начал переговоры о главной роли в хорроре «Еретик»
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Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska
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Британский актер Хью Грант начал переговоры об участии в хорроре студии A24 под названием «Еретик» (Heretic). Об этом 9 июня сообщил портал Deadline.

Режиссерами и сценаристами картины выступят Брайан Вудс и Скотт Бек, написавшие сценарий обеих частей «Тихого места» (A Quiet Place). Информации о продюсере картины пока не приводится.

Переговоры агенты Гранта начали после выхода на широкие экраны фэнтезийного фильма студий Paramount/eOne «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), созданного на самой популярной настольной ролевой игре и получившего признание критиков, зрителей и более $200 млн.

Подробности сюжета не раскрываются, но, по слухам, в центре сюжета фильма две молодые верующие женщины, которых заманят к участию в сомнительной игре в доме эксцентричного мужчины.

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Комментариев от самого актера не поступало.

Официальный американский релиз приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» состоялся 31 марта. Целевая аудитория нового фильма — геймеры и любители конкретной настольной игры.

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