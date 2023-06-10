Аэропорт в Токио возобновил работу взлетной полосы после столкновения самолетов

В международном аэропорту Токио Ханэда открыли взлетно-посадочную полосу, об этом сообщает агентство Kyodo. Ранее участок авиагавани закрывали из-за столкновения двух самолетов, передает телеканал «Известия». ЧП произошло при маневрировании на рулежной дорожке. У обоих лайнеров повреждены крылья, воздушные суда должны были вылететь в Бангкок и Тайбэй.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.