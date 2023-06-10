Джонсон сложил с себя полномочия депутата на фоне скандала с его участием

Борис Джонсон сложил депутатские полномочия на фоне следствия по делу о его вечеринках в период пандемии COVID-19. Британского экс-премьера обвиняют в игнорировании им же введенных антиковидных ограничений, передает телеканал «Известия». В 2020 году на Даунинг-стрит регулярно проходили вечеринки в разгар локдауна. Борис Джонсон извинился за участие в подобных мероприятиях, но в отставку с поста премьера ушел только летом 2022 года.

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