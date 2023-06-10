Реклама
Прямой эфир
Мир
Крупный пожар возник на складах к северо-востоку от Парижа
Мир
Конгресс США подготовил проект резолюции о передаче Киеву ракет ATACMS
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Общество
МЧС сообщило о ликвидации пожара на складе ГСМ в Уфе
Армия
Politico указала на успехи РФ при отражении контрнаступления Украины
Мир
ВСУ начали новую попытку контрнаступления в Запорожской области
Спорт
Теннисист Рууд второй год подряд вышел в финал «Ролан Гаррос»
Мир
Премьер-министр Польши выступил против наплыва мигрантов в ЕС
Мир
Партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд изъяли спецслужбы Турции
Спорт
ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2028 года
Мир
Прокуратура в США будет добиваться скорейшего суда над Трампом
Общество
Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий теракта на ГЭС

Российская компания поможет ОАЭ в производстве роботов и 3D-принтеров

0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская компания Omega Future подписала контракт с фирмой Sinaha Platform из ОАЭ о создании первого в арабской стране завода, на котором будут производить образовательных роботов и 3D-принтеры. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило агентство WAM.

Такую договоренность организации достигли на форуме «Сделай в ОАЭ». Арабская компания занимается поддержкой национальных продуктов.

Вице-президент Sinaha Platform Кардус Мохаммед бен Салем бен Кардус аль-Амери отметил, что фирма заинтересована в привлечении инвестиций и высоких технологий в ОАЭ.

Он добавил, что одной из целей Абу-Даби является закрепление статуса современного и конкурентоспособного промышленного центра региона.

Проверка на живость: российские ученые «очеловечили» сервисных роботов
Как слова и жесты, выражающие сомнения, делают обаятельными бездушные машины

Ранее, 30 мая, стало известно, что российские инженеры создадут робота для колонизации Луны. Конструкция киборга будет напоминать античного кентавра. Торсовая часть робота будет антропоморфной. Киборгу предстоит передвигаться на четырехколесной платформе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023