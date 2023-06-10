Российская компания поможет ОАЭ в производстве роботов и 3D-принтеров

Российская компания Omega Future подписала контракт с фирмой Sinaha Platform из ОАЭ о создании первого в арабской стране завода, на котором будут производить образовательных роботов и 3D-принтеры. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщило агентство WAM.

Такую договоренность организации достигли на форуме «Сделай в ОАЭ». Арабская компания занимается поддержкой национальных продуктов.

Вице-президент Sinaha Platform Кардус Мохаммед бен Салем бен Кардус аль-Амери отметил, что фирма заинтересована в привлечении инвестиций и высоких технологий в ОАЭ.

Он добавил, что одной из целей Абу-Даби является закрепление статуса современного и конкурентоспособного промышленного центра региона.

Ранее, 30 мая, стало известно, что российские инженеры создадут робота для колонизации Луны. Конструкция киборга будет напоминать античного кентавра. Торсовая часть робота будет антропоморфной. Киборгу предстоит передвигаться на четырехколесной платформе.