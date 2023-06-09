В датском Музее эволюции представят череп торозавра

Cамый большой в мире череп среди всех наземных животных представят в Музее эволюции в Дании, об этом сообщает агентство Reuters. Длина артефакта более 3 м, возможный вес торозавра по имени Адам почти 7 т, передает телеканал «Известия». Этот череп и другие окаменелости и останки динозавров составят экспозицию, посвященную пермскому периоду.

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