Реклама
Прямой эфир
Мир
В США не увидели угрозы ядерной войны из-за размещения ТЯО РФ в Белоруссии
Общество
Хуснуллин заявил о заинтересованности компаний в строительстве жилья в новых регионах РФ
Мир
Во Франции предрекли «долгую и трагическую войну в Европе» из-за действий США
Мир
Трампу предъявили уголовные обвинения по 37 пунктам
Мир
Большинство французов назвали демократию во Франции «плохо работающей»
Мир
АдГ потребовала прекратить поддержку Киева в случае причастности к взрывам на СП
Мир
МИД пообещал реакцию Москвы на решение суда Нидерландов по скифскому золоту
Спорт
Джокович победил первую ракетку мира Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»
Политика
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий ЧП на Каховской ГЭС
Экономика
Биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли почти на 20%
Мир
Трамп отстранил своих адвокатов от работы по делу о секретных документах
Мир
Киевский облсовет призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ в стране

В датском Музее эволюции представят череп торозавра

0
Выделить главное
вкл
выкл

Cамый большой в мире череп среди всех наземных животных представят в Музее эволюции в Дании, об этом сообщает агентство Reuters. Длина артефакта более 3 м, возможный вес торозавра по имени Адам почти 7 т, передает телеканал «Известия». Этот череп и другие окаменелости и останки динозавров составят экспозицию, посвященную пермскому периоду.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023