Порядка 1500 кв. м дорог отремонтировали в Рязани за неделю

В Рязани в период со 2 по 9 июня привели в порядок 36 участков дорог или более 1400 кв. м. Работы проводили на улицах Крупской, Ленина, Зубковой, Радищева, Грибоедова, Каширина, Новоселов, Татарской, Сенной, Новой, на Московском и Касимовском шоссе, в районе Лесопарка.

На следующей неделе запланирован ямочный ремонт на улицах Бирюзова, Каширина, Разина, Крупской и Островского. Приведут в порядок покрытие на Троицком мосту и во 2-м Мопровском переулке, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на городскую администрацию.

В свою очередь, РИА «7 новостей» уточняет, что с 9 июня в Рязани ограничили движение транспорта на улице Семена Середы. Ограничения, введены на участке от дома № 42 на улице Дзержинского до дома № 40 на улице Семена Середы в сторону улицы Пушкина, будут действовать до полуночи 12 июня.

Причиной подобных мер являются ремонтные работы на теплотрассе. Участок огородили, для водителей установили соответствующие знаки.