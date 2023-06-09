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Прямой ж/д маршрут Казань – Грозный запустят этим летом

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Казань и Грозный впервые этим летом свяжет прямой железнодорожный маршрут. Вагон будет курсировать в период с 16 июня по 30 июля в составе поездов Адлер – Казань, Казань – Новороссийск и Грозный – Волгоград.

Как уточняет ИА «Татар-информ» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию, поезд будет останавливаться в Гудермесе, Астрахани, Волгограде, Саратове, Сызрани, Ульяновске и Свияжске.

Доехать из Грозного в Казань можно будет за 51 час. Обратный путь займет 48 часов. В купейном вагоне будут кондиционеры и экологически чистые туалетные комплексы.

Причина появления прямого железнодорожного маршрута из Казани в Грозный — удовлетворение повышенного спроса, уточняет Inkazan.ru.

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