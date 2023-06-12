Наполнение смыслом

День России — относительно молодой праздник, ему всего чуть больше 30 лет. Изначально он назывался Днем независимости, что вызвало, мягко говоря, неоднозначную реакцию в обществе. Никто не понимал, почему празднику дали такое название. Понятно, что в то время уходил СССР и на его месте появлялась новая Россия. Но многие недоумевали: «А от кого наша страна должна быть независимой? От своих исторических территорий? Или от других русских людей?»

Взгляд на этот праздник менялся у жителей бывшего СССР в зависимости от их политических взглядов: немногочисленная часть «левых» граждан, среди которых самым ярким представителем был Виктор Анпилов, лидер коммунистической партии «Трудовая Россия», не воспринимала его вовсе. Другие же, более демократически настроенные люди, приветствовали новый праздник — для них он был символом смены внутриполитического курса. Но вопросы оставались практически у всех, в том числе и у позитивно настроенных граждан. И в первую очередь они были к названию.

При этом недовольство людей возникло не на пустом месте. Было очевидно, что кроме как политической конъюнктурой выбор даты и названия не объяснить. Ведь 12 июня каких-либо важных или судьбоносных битв в истории страны, например, в годы Первой мировой войны или Великой Отечественной войны не было.

Но День независимости в то время стал символом борьбы молодой российской демократии, олицетворением которой был Борис Ельцин, выступавший против заскорузлого Политбюро ЦК КПСС и политики Михаила Горбачева.

Интересно, что в тот же период в народе аналогичное противостояние выражалось в выборе СМИ. Например, газета «Известия» считалась более демократической прессой и правдивым источником информации, нежели газета «Правда». То есть чиновники, которые исповедовали демократические взгляды, предпочитали читать именно «Известия».

Но если отойти от всех политических разногласий и закулисных игр, 12 июня как праздник впечатления ни на кого произвести не смог: его мало кто отмечал и не придавал особого значения или сакрального смысла.

По-настоящему отношение к Дню России поменялось уже на современном этапе нашей истории, в первую очередь после Русской весны 2014 года. Возвращение Крыма в родную гавань, в частности, и наполнило День России тем недостающим смыслом, который был ему необходим. Кроме того, во многом вес дня 12 июня вырос и на фоне санкционного давления и гонений государственных символов — особенно сильно на себе это почувствовали российские спортсмены.

Конечно, для молодых людей, которые не застали все перипетии, связанные с распадом Советского Союза, День России — просто хороший, большой патриотический праздник. Те же, кто захочет разобраться в его истоках, вполне могут прийти в недоумение от обстоятельств его появления.

Но стоит ли углубляться во все закулисные исторические игры, при которых он возник? Не думаю. Отдельно рассказывать про историю праздника и пытаться искусственно придать ему величину или наоборот обесценить, конечно же, не имеет никакого смысла. День России неразрывно связан с таким понятием, как патриотизм. Так его и стоит воспринимать, это чувство — как любовь к матери.

Рассказывать в этот день исторические предпосылки и последствия появления этого праздника или опровергать абсолютно идиотские мифы, которые, к огромному сожалению, стали встречаться всё чаще на просторах интернета, конечно, можно. Но с практической точки зрения это лишено всякого смысла. День России — хороший патриотический праздник, он несет исключительно положительный смысл.

Автор — писатель, публицист, политолог

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