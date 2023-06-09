Подготовка к строительству школы с бассейном началась в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) начались подготовительные работы к строительству новой школы с бассейном. Об этом сообщает городская администрация.

Школу возведут в Северном микрорайоне города, она будет рассчитана на 1,2 тыс. мест. Сейчас подрядчик занимается планировкой территории и устанавливает ограждение, приступить к капитальному строительству он планирует в июле, пишет Амурская Служба Новостей.

«Строительство школы проходит за счет частных инвестиций, федеральных, областных и городских средств. Концессионное соглашение на строительство школы мэр Олег Имамеев подписал с инвестором в марте текущего года», — говорится в сообщении властей.

Завершить строительство планируется в конце 2024 года, а учеников школа примет 1 сентября 2025-го, уточняет ИА AmurMedia. Это будет первый в городе объект среднего образования с бассейном.