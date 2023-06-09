Движение по улице Калинина во Владивостоке перекроют на выходные

Во Владивостоке временно ограничат движение по улице Калинина в районе остановки «Мальцевская». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проезд перекроют с 8 утра 10 июня до 23:00 12 июня на участке улицы Калинина от дома № 8 до дома № 33. Также на участке в этот период нельзя будет парковаться.

Как уточняет информагентство, сейчас на улице Калинина проводится второй этап благоустройства. На отрезке от остановки «Чайка» до «Мальцевской» ремонтируют ливневку, укладывают асфальт, приводят в порядок пешеходные зоны и восстанавливают прилегающую инфраструктуру.

Предстоящие ограничения связаны с установкой камер сети ливневой канализации. Объехать участок автомобилисты могут по улицам Черемуховая, Вилкова, Интернациональная и Харьковская.