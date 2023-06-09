Скончался режиссер Вячеслав Ребров

Режиссер документального и игрового кино Вячеслав Ребров скончался на 79-м году жизни. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов России сообщает в пятницу, 9 июня.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера документального и игрового кино Реброва Вячеслава Степановича», — говорится в сообщении.

В организации выразили соболезнования родным и близким режиссера, передает агентство городских новостей «Москва».

Ребров был основателем студии «Русь».

Также был режиссером документальных фильмов «Мы вернемся с Победой!..», «Горькие плоды Победы», «Дорогами Севера», «Один из районов Москвы», «Расплескалась синева над Москвой», «Сегодня и завтра Архангельского края» и других, пишет REGNUM.

В 1992 году в качестве режиссера-постановщика снял комедию «Аляска, сэр!».