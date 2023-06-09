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На Московском онкологическом форуме 2023 обсудят инновации в лечении онкологии

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Фото: Пресс-служба Московского онкологического форума 2023
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С 15 по 17 июня в Гостином дворе состоится Московский онкологический форум 2023. Участников ждет насыщенная программа, во время которой эксперты расскажут о самых инновационных тактиках в лечении онкозаболеваний, современных технологиях, диагностике, реабилитации. В деловую программу форума вошло более 70 научных сессий.

«Ключевая цель Московского онкологического форума — обмен опытом,, дискуссии с экспертами, обсуждение передовых методов лечения и треков развития. В этом году форум будет не менее масштабным, чем в 2021 году. Запланированы выступления более 300 ведущих специалистов из 10 стран мира, в том числе из Индии, Германии, Испании, Франции, Сербии и Турции. Среди ключевых тем — влияние инноваций на клиническую практику, ранняя диагностика онкозаболеваний, реконструктивно-пластическая хирургия, онкоморфология. В рамках Форума пройдет конкурс молодых ученых, на котором они смогут не только представить результаты своих исследований научному сообществу, но и получить экспертную оценку», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Со своими докладами на актуальные темы выступят Игорь Хатьков, академик, главный онколог Москвы, директор Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова, Алексей Шабунин, академик, главный хирург Москвы, главный врач больницы имени Боткина, Дмитрий Пушкарь, академик, главный уролог Москвы и России и другие ведущие специалисты в области онкологии.

Участие в форуме примут и зарубежные эксперты. Так, Мохамед Мохти, профессор гематологии, заведующий отделением гематологии и клеточной терапии больницы Сент-Антуан и Университета Пьера и Марии Кюри в Париже, выступит с докладом о клеточной терапии. Кортес Хавьер Кастан, директор Международного центра рака молочной железы (IBCC) в Барселоне, проведет дискуссионный разбор сложных случаев злокачественных опухолей молочной железы. Деян Раденкович, профессор хирургии Белградского университета, поделится опытом лечения рака поджелудочной железы.

Участники форума смогут посетить уникальную интерактивную выставку. В выставочном пространстве гости смогут познакомиться с проектами в сфере онкопомощи, посетить демонстрацию высокотехнологичных операций, и побывать в шоурумах современных диагностических кабинетов.

15-16 июня форум будет работать для профессионального сообщества, а 17 июня откроет двери для пациентских сообществ, пациентов и их близких.

Время работы форума:

15 июня — с 08:00 до 21:00;

16 июня — с 08:30 до 18:00;

17 июня — с 09:30 до 13:30.

Правила и условия аккредитации СМИ доступны на сайте форума.

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