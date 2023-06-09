Бесперебойная ставка

Банк России на заседании совета директоров в июне в шестой раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Такое решение было ожидаемо консенсусом аналитиков. Тем не менее некоторые эксперты допускали, что российский регулятор, пусть с небольшой вероятностью, все-таки может принять решение о повышении ключевой, если для этого появятся основания. А основания «прилетели» уже в последние недели.

В период с 30 мая по 5 июня, согласно данным Росстата, недельная инфляция в России увеличилась на 0,21%, что оказалось максимальными темпами роста цен с февраля 2023 года. Кроме того, в мае после двух месяцев снижения начали повышаться инфляционные ожидания россиян. Исходя из таких сигналов, теоретически совет директоров Банка России на июньском заседании мог принять совсем другое решение — о повышении ключевой ставки, возможно, на 0,25 п.п. Однако регулятор не стал ничего менять и выбрал стабильность.

На наш взгляд, все перечисленные факторы — пока не существенные доказательства изменения инфляционного тренда в сторону устойчивого роста. Тем более что в конце мая показатель подскочил из-за временных факторов — сезонного повышения цен на авиабилеты и на бензин. Пока эти данные можно назвать первым тревожным звонком, но делать на их основе вывод о возобновлении восходящего тренда было бы преждевременно.

Ранее ЦБ предупреждал, что ускорение годовой инфляции в России возможно летом и во втором полугодии 2023-го. Но оно будет связано в основном с прекращением действия эффекта высокой базы 2022-го, когда рост цен резко подскочил до 17,83%.

В то же время регулятор заранее предупреждал, что в этом году на заседании совета директоров будет как минимум обсуждаться возможность повышения ставки, если тренд на усиление инфляции из гипотетического станет реальным. Напомним, что ЦБ РФ по итогам предыдущего заседания обнародовал новый прогноз по среднему значению ключевой в 2023 году в 7–8,2%. Он предполагает, что регулятор может в этом году как уменьшить ключевую ставку, так и повысить.

С учетом снижения цены на нефть в мае и начале июня и ослабления рубля к мировым резервным валютам проинфляционные риски для экономики могут увеличиться. В принципе дополнительной опасностью для инфляции способна стать высокая деловая активность предприятий. Рост зарплат вкупе с высокой занятостью (а в России уже более полугода сохраняется рекордно низкий уровень безработицы в 3,5% трудоспособного населения) может стать фактором разгона цен.

Значит, регулятору рано или поздно придется принимать меры для борьбы с инфляцией. Других вариантов, кроме ужесточения монетарной политики, в странах с рыночной экономикой еще не изобрели.

Есть пример Турции, где недавно на третий срок был избран действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, там до сих пор практиковалась особая экономическая модель, которая и в стране, и за рубежом получила название «эрдоганомика». Она предполагала стимулирование экономического роста за счет максимально возможного снижения процентных ставок при одновременном резком увеличении инфляции.

В России «эрдоганомика» не приживется — население не поймет таких экспериментов. Да и в самой Турции такая модель, судя по составу нового правительства и недавней смене главы Центрального банка, тоже, видимо, подвергнется существенной корректировке.

Таким образом, повышение ключевой ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2023-го хотя не гарантировано, но становится намного более вероятным сценарием, чем снижение. Мы не исключали ранее, что в этом году ключевая может снизиться до 6,5%. Но теперь повышаем прогноз коридора до 7–8%.

Так что у вкладчиков появится возможность увеличить доходы. А потенциальным заемщикам, особенно желающим взять ипотеку или автокредит, лучше позаботиться об этом заранее. По крайней мере до 21 июля, то есть до следующего заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора