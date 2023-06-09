Музей в Нидерландах воссоздал знаменитую картину Вермеера на 3D-принтере

Музей в Гааге воспроизвел известную картину голландского художника Йоханнеса Вермеера с помощью 3D-принтера, передает телеканал «Известия». Речь идет о произведении «Девушка с жемчужной сережкой». Четырехметровая копия картины в 100 раз больше оригинала. Как сообщают сотрудники музея, масштаб позволяет людям почувствовать текстуру.

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