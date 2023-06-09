Набиуллина заявила, что РФ полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году

Набиуллина заявила, что РФ полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году

2023-06-09 15:30:05

2023-06-09 15:30:05

2023-06-09 15:30:05

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru