Непростые десятилетия

День России отмечается с 1994 года, и его введение стало символом смены эпохи. Последнее десятилетие существования Советского Союза сопровождалось беспрецедентным количеством как внутренних, так и внешних потрясений.

Вспомним, например, скоропостижные кончины вождей — Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. Страну будоражила Афганская война 1979–1989 годов. Из-за сухого закона, действовавшего с 1985 по 1987 год, казна недосчиталась, по разным данным, от 40 до 70 млрд рублей. А в конце апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

Из-за афганского конфликта западные страны бойкотировали проводившуюся в Москве Олимпиаду-80, а советские спортсмены не поехали на Олимпиаду-84 в Лос-Анджелесе. В конце 1980-х при посредничестве ООН ограниченный контингент ВС СССР из Афганистана был выведен. Но за десять лет присутствия в регионе Советской армии по официальным данным погибло 13 тыс. военнослужащих.

В конце марта 1989 года на I съезде народных депутатов СССР состоялись первые свободные выборы с участием кандидатов от различных политических сил. Именно в этот период начала формироваться новая политическая элита во главе с Борисом Ельциным, главным идеологическим противником Михаила Горбачева, — в это время господство идей коммунизма над всеми остальными политическими режимами дало трещину. Сквозь вялую реакцию руководства СССР страна повернула в сторону демократизации.

Именно 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой провозглашалось главенство Конституции. До полноценного прекращения существования СССР оставался еще год, но появление декларации стало символическим жестом — неким успокоительным средством для граждан страны. Документ стал и базой для строительства новой России.

Последовавшие спонтанные решения в Беловежской пуще оказались катастрофическими для страны — вместе со всеми регалиями, которые достались России от СССР как правопреемнику, она наследовала чемодан и маленькую тележку госдолга, а отсрочку давать никто не собирался (выплатили его только в 2006 году). Экономика провалилась, начался социальный кризис.

С 1991 года и вплоть до 2000-х в России шел период радикальных реформ, требовавших смелых решений. И здесь, как ни странно, лидирующую роль сыграл не президент — до 1998 года переходный период был не более чем стагнацией. Ожидаемое ускорение решения углубившихся экономических и социальных проблем началось лишь в 1998 году — при премьерстве Евгения Примакова.

Его череда антикризисных реформ помогла России сохранить статус одной из сильнейших держав: остановилось падение ВВП, выросла эффективность налоговой системы, была введена уголовная ответственность за задержку зарплаты. Госдолг и бюджетный дефицит начали сокращаться, государство смогло полностью выплатить многолетнюю задолженность бюджетникам и пенсионерам.

При его правительстве начал укрепляться международный вес страны и политики стали открыто дорожить ее репутацией. Здесь можно вспомнить, например, историю с несостоявшимся кредитом от Соединенных Штатов. В 1999 году они готовы были дать $15 млрд, и глава правительства Евгений Примаков должен был провести переговоры по этому вопросу. Но узнав по телефону, что НАТО приняло решение бомбить Югославию, премьер-министр потребовал развернуть самолет.

Если вести отсчет от 12 июня 1990 года — даты принятия Декларации о государственном суверенитете, то новой России сейчас всего 33 года. Проводя простые аналогии, к 33 годам человек окончательно формируется как личность. Так и новая Россия заявляет о себе, занимает свою нишу в международном сообществе и отстаивает собственную идентичность. У нашей страны много сил и много времени.

Автор — обозреватель «Известий», магистр исторических наук

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