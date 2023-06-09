Семью из Омска оштрафовали на 40 тыс. рублей за шашлыки в лесу

Семью из Омска оштрафовали на 40 тыс. рублей за жарку шашлыков в лесах Красноярки, сообщает пресс-служба регионального главка лесного хозяйства.

В области с 8 мая действует режим ЧС из-за природных пожаров. Однако прямо в этот же день инспекторы обнаружили семью, которая разжигала огонь на мангале.

«Разводить огонь под кронами деревьев запрещено в течение всего пожароопасного сезона. А сейчас, во время действия ОПР, костры нельзя разжигать нигде», — пояснили в ведомстве, цитату приводит ИА «Город55».

Виновникам выписали минимальный штраф в период ОПР. Как напоминает издание, за пожар в лесу грозит уголовная ответственность.