Спасателями МЧС России спасено более 1500 человек с помощью плавсредств в Херсонской области

Спасателями МЧС России спасено более 1500 человек с помощью плавсредств в Херсонской области

2023-06-09 08:03:50

2023-06-09 08:03:50

2023-06-09 08:03:50

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