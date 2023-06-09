В столичной сети кинотеатров пройдут бесплатные показы детских фильмов

Сеть «Москино» во время летних каникул организует бесплатные показы детских фильмов. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В программу вошли как современные ленты, так и те, на которых выросли уже многие поколения. Кинотеатры ждут посетителей каждый вторник до 22 августа включительно», — отметила она.

Сеансы пройдут в девяти кинотеатрах: «Искре», «Космосе», «Вымпеле», «Спутнике», «Березке», «Туле», «Молодежном», «Салюте» и «Сатурне». Для посещения требуется предварительная регистрация на сайте киносети.

13 июня можно будет посмотреть комедию о лете и дружбе «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», 20 июня — сказку по мотивам повести Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», 27 июня — картину режиссера Ролана Быкова «Внимание, черепаха!».

4 июля в кинотеатрах покажут «Волшебную лампу Аладдина», а 11 июля — фильм «Небесный верблюд». 18 июля зрителей приглашают на телемюзикл «Волшебная сила», состоящий из нескольких курьезных историй по мотивам работ писателя Виктора Драгунского. 25 июля можно прийти на показ современной семейной комедии о поездке мальчика в лагерь на берегу самого глубокого озера «Байкальские каникулы».

В августе в кинотеатрах предлагают посмотреть такие фильмы, как «Порядок вещей», «Варвара-краса, длинная коса», «Сказка странствий», «Где это видано, где это слыхано», «Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах» и «Подзорная труба».