РЖД устроит для пассажиров в Москве интерактивную выставку инноваций

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) презентует сервисы и услуги на интерактивной выставочной площадке «PRO Вокзалы». Презентация состоится 8 июня в 16:00 на Ленинградском вокзале. На мероприятии также запланировано участие руководства компании.

В ходе презентации будут продемонстрированы современные услуги и сервисы, доступные для пассажиров на транспортной инфраструктуре РЖД.

Кроме того, интерактивная выставочная площадка «PRO Вокзалы» будет доступна для посетителей с 10 по 17 июня с 11:00 до 21:00.

Пространство разделено на несколько обособленных локаций, каждая из которых посвящена конкретному сервису или услуге. Пассажиры смогут познакомиться с трендами и инновациями отрасли, а также протестировать некоторые технологии.

Так, посетители увидят новые посадочные места и автоматические камеры хранения, зададут вопросы оператору справочного видеотерминала, зайдут в кофейню «Вокзалы России». Кроме того, на площадке можно будет приобрести сувениры и сделать снимок в тематической фотозоне, все желающие смогут посетить бизнес-зал нового формата. Также посетители смогут послушать фрагмент уникального иммерсивного аудиоспектакля «Ленинградский».

Вход на площадку будет свободный.