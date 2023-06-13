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Российские предприниматели оценили эффективность интернет-рекламы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Подавляющее большинство (90%) компаний микро, малого и среднего бизнеса считают, что реклама в сети более эффективна, чем офлайн-реклама, следует из результатов исследования аналитического центра НАФИ.

По мнению большинства респондентов, онлайн-реклама дешевле и проще, при этом такая реклама увеличивает оборот компаний больше, чем любой другой канал.

Всего из опрошенных представителей 500 компаний, 74% маркетологов и владельцев бизнеса продвигают свои товары или услуги в интернете.

Наиболее востребованной интернет-реклама оказалась у представителей микробизнеса: большая часть (52%) использует только онлайн-рекламу для продвижения товаров и услуг из-за недоступности офлайн-каналов продвижения.

Аналитики отметили, что, как правило, субъекты МСБ тратят на интернет-рекламу менее 20% всего бюджета, выделенного в компании на маркетинг. Чаще всего такая ситуация складывается у представителей микробизнеса. Компании среднего бизнеса обычно тратят на онлайн-рекламу заметно больше — до 60% бюджета.

Авторы исследования обратили внимание на то, что, «несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2022 году и сокращение общих бюджетов на маркетинг, объемы инвестиций в интернет-рекламу у большинства представителей МСБ (55%) за последние 12 месяцев увеличились». При этом в ближайший год большая часть компаний планирует продолжать наращивать вложения в онлайн-каналы рекламы .

По словам Лейсан Баймуратовой, директора направления исследований в сфере цифровой экономики аналитического центра НАФИ, «сейчас акцент делается уже не просто на использовании онлайн-каналов в бизнесе, а на признании предпринимателями того, что этот канал необходимо учитывать в качестве одного из основных». «Понимание этого также может считаться показателем цифровой зрелости малого и среднего бизнеса, которые являются основой развития экономики страны», — отметила Баймуратова.

В проведенном в апреле исследовании приняли участие представители 500 компаний, которые используют разные инструменты интернет-рекламы, в частности, соцсети, контекстную рекламу и SEO-продвижение. Статистическая погрешность данных не превышает 4,38%.

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