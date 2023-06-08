Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Бердянске сообщили о подрыве автомобиля
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Киев запросил гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением Каховской ГЭС
Мир
18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Мир
Москва ответит на решение Румынии выслать более 50 сотрудников посольства РФ
Общество
В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым
Армия
Источники «Известий» раскрыли планы ВСУ на запорожском направлении
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Авто
В России начались продажи кроссоверов SWM калининградской сборки

Около 20 жителей Мурманской области пострадали от клещей с начала марта

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За медицинской помощью в связи с присасыванием клещей с начала марта обратились 18 жителей Мурманской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все выявленные случаи присасывания клещей являются завозными. Они произошли на территориях Карелии, Краснодарского края, Архангельской, Нижегородской, Новгородской, Липецкой, Смоленской и Ярославской областей, а также в Иваново и Орле, пишет ИА FlashNord.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии региона исследовано восемь клещей, снятых с пострадавших. Антиген вируса энцефалита у них обнаружен не был.

Мурманская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако к таковым относятся соседние регионы, в частности Архангельская, Вологодская, Ленинградская области и Карелия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023