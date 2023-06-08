Около 20 жителей Мурманской области пострадали от клещей с начала марта

За медицинской помощью в связи с присасыванием клещей с начала марта обратились 18 жителей Мурманской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все выявленные случаи присасывания клещей являются завозными. Они произошли на территориях Карелии, Краснодарского края, Архангельской, Нижегородской, Новгородской, Липецкой, Смоленской и Ярославской областей, а также в Иваново и Орле, пишет ИА FlashNord.

В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии региона исследовано восемь клещей, снятых с пострадавших. Антиген вируса энцефалита у них обнаружен не был.

Мурманская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, отмечают в Роспотребнадзоре. Однако к таковым относятся соседние регионы, в частности Архангельская, Вологодская, Ленинградская области и Карелия.