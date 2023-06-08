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Эндопротезирование суставов верхней конечности обсудят на Евразийском ортопедическом форуме

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Перспективы развития эндопротезирования суставов верхней конечности обсудят на профильной секции Евразийского ортопедического форума, который объединит более 7000 участников из 70 стран мира. Участников ожидают доклады и дискуссии сторонников интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, обсуждение биоэлектрических протезов, эндопротезирования суставов верхней конечности, новых подходов к лечению сложных переломов и многое другое. Евразийский ортопедический форум пройдет в Казани с 22 по 24 июня 2023 года.

Секция, посвященная верхней конечности, начнется в самый первый день форума, и в этом году для нее предусмотрено много времени и обширная программа. И это оправданно, утверждает модератор секции, доктор медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Центральной клинической больницы УДП РФ Сергей Гильфанов. Если говорить о переломах проксимального отдела плеча, их частота фактически такая же, как у переломов шейки бедренной кости. Это часто встречающееся повреждение, и проблем в лечении, если, например, говорить о внутрисуставных повреждениях области плечевого сустава, не меньше, а может быть, даже и больше, чем при лечении травм области тазобедренного сустава. Также это типичные остеопоротические переломы.

А еще крупные суставы верхних конечностей не меньше страдают, например, от артрозов и травм, чем суставы нижних конечностей. И также нуждаются в эндопротезировании, вопросам которого будут посвящены многочисленные доклады секции.

«Эти операции не так часто у нас выполняются, хотя такие протезы в целом доступны. Если же взять мировую практику, каждый десятый установленный эндопротез — это эндопротез плечевого сустава. Я думаю, и нам нужно двигаться в направлении увеличения числа таких операций», — рассуждает об эндопротезировании локтевого и плечевого суставов Сергей Гильфанов. Он отметил, что и мотивация пациентов к этой операции в целом недостаточна — многие предпочитают терпеть боль, но не идти на операцию, тогда как в случае с суставами нижних конечностей пациентов сильнее мотивирует невозможность двигаться.

Участники обсудят преимущества и недостатки интрамедуллярного и накостного остеосинтеза при переломах плечевой кости, поговорят о выборе между остеосинтезом и эндопротезированием при переломах костей предплечья, затрагивающих суставную область, услышат доклады о принципах лечения вальгусной деформации, нестабильности и контрактур локтевого сустава и поделятся клиническим опытом лечения и реабилитации пациентов.

Евразийский ортопедический форум – 2023 проходит при поддержке министерства здравоохранения Республики Татарстан.

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