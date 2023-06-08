Эндопротезирование суставов верхней конечности обсудят на Евразийском ортопедическом форуме
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- Эндопротезирование суставов верхней конечности обсудят на Евразийском ортопедическом форуме
Перспективы развития эндопротезирования суставов верхней конечности обсудят на профильной секции Евразийского ортопедического форума, который объединит более 7000 участников из 70 стран мира. Участников ожидают доклады и дискуссии сторонников интрамедуллярного и накостного остеосинтеза, обсуждение биоэлектрических протезов, эндопротезирования суставов верхней конечности, новых подходов к лечению сложных переломов и многое другое. Евразийский ортопедический форум пройдет в Казани с 22 по 24 июня 2023 года.
Секция, посвященная верхней конечности, начнется в самый первый день форума, и в этом году для нее предусмотрено много времени и обширная программа. И это оправданно, утверждает модератор секции, доктор медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Центральной клинической больницы УДП РФ Сергей Гильфанов. Если говорить о переломах проксимального отдела плеча, их частота фактически такая же, как у переломов шейки бедренной кости. Это часто встречающееся повреждение, и проблем в лечении, если, например, говорить о внутрисуставных повреждениях области плечевого сустава, не меньше, а может быть, даже и больше, чем при лечении травм области тазобедренного сустава. Также это типичные остеопоротические переломы.
А еще крупные суставы верхних конечностей не меньше страдают, например, от артрозов и травм, чем суставы нижних конечностей. И также нуждаются в эндопротезировании, вопросам которого будут посвящены многочисленные доклады секции.
«Эти операции не так часто у нас выполняются, хотя такие протезы в целом доступны. Если же взять мировую практику, каждый десятый установленный эндопротез — это эндопротез плечевого сустава. Я думаю, и нам нужно двигаться в направлении увеличения числа таких операций», — рассуждает об эндопротезировании локтевого и плечевого суставов Сергей Гильфанов. Он отметил, что и мотивация пациентов к этой операции в целом недостаточна — многие предпочитают терпеть боль, но не идти на операцию, тогда как в случае с суставами нижних конечностей пациентов сильнее мотивирует невозможность двигаться.
Участники обсудят преимущества и недостатки интрамедуллярного и накостного остеосинтеза при переломах плечевой кости, поговорят о выборе между остеосинтезом и эндопротезированием при переломах костей предплечья, затрагивающих суставную область, услышат доклады о принципах лечения вальгусной деформации, нестабильности и контрактур локтевого сустава и поделятся клиническим опытом лечения и реабилитации пациентов.
Евразийский ортопедический форум – 2023 проходит при поддержке министерства здравоохранения Республики Татарстан.