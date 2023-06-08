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Водитель из-за конфликта высадил детей из автобуса на обочину под Калугой

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Фото: скриншот
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Водитель автобуса высадил московских школьников на обочину в Калужской области. Об этом 8 июня рассказал глава региона Владислав Шапша.

«Позвонил начальник ГИБДД области Алексей Холопов. Доложил, что калужский экипаж Госавтоинспекции при патрулировании на трассе Калуга – Тула в районе Дугны увидел на обочине большую группу детей. Остановились, выяснили обстоятельства», — написал он в Telegram.

По словам сопровождающих, они возвращались с базы отдыха домой. С прибывшим из столицы водителем автобуса произошел конфликт. У детей и взрослых возникли претензии к его поведению на дороге, после чего водитель высадил пассажиров и уехал.

«Сотрудники ГИБДД оставались с ребятами, пока за ними не приехал другой автобус из Калуги. Сейчас они уже едут домой, калужский экипаж ГИБДД сопровождает их до границы региона. С детьми всё в порядке», — отметил губернатор.

Шапша заявил, что уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ирина Агеева взяла ситуацию под свой контроль. Он призвал детально разобраться в произошедшем.

Выходу — нет: за высадку детей из автобусов предложили штраф в 300 тыс.
К чему может привести ужесточение ответственности

21 апреля сообщалось, что правоохранители проводят проверку в Петрозаводске по обращению родителей девочки, которую водитель автобуса хотел высадить на проезжей части, не довезя до остановки. По предварительным данным, между водителем и девочкой произошел конфликт.

Ранее, 19 апреля, депутаты Госдумы попросили Минтранс пояснить единый порядок действий при обнаружении в автобусе несовершеннолетних безбилетников. В комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отмечают, что федеральный закон, запрещающий высаживать из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет за безбилетный проезд, был принят в 2021 году. Однако в регионах всё еще нет единого понимания, как действовать в таких ситуациях.

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