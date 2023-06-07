В Сочи прошло открытие молодежного форума

Премьер РФ Михаил Мишустин прибыл в Сочи, где встретился с коллегами по ЕАЭС и СНГ. В городе проходит Евразийский межправительственный совет, а также Совет глав правительств Содружества Независимых Государств. Глава кабинета министров уже провел ряд двусторонних переговоров, передает телеканал «Известия». Кроме того, Мишустин встретился с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро, который примет участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума. Также сегодня открылся молодежный форум СНГ, организованный Росмолодежью. В саммите участвует 150 молодых и активных предпринимателей и гостей из стран Евразийского экономического совета.

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