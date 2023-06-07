В Испании построят завод по выращиванию искусственного мяса

В Испании будут производить мясо в лабораторных условиях. Проект принадлежит бразильской JBS. Компания построит фабрику на территории королевства, передает телеканал «Известия». В цехах смогут производить более 1 тыс. метрических тонн мяса в год. Строительство планируют завершить к середине 2024 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.