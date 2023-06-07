Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший вице-президент США Пенс объявил об участии в президентских выборах
Мир
Возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла в 101 год
Мир
В Херсонской области запустили комплекс противоэпидемиологических мер
Экономика
Путин поблагодарил бизнесменов за работу по преодолению последствий санкций
Политика
Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября
Политика
ЦИК утвердила проведение ДЭГ в сентябре для 24 регионов
Общество
На спасателей в Новой Каховке сбросили взрывное устройство
Происшествия
Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Происшествия
ФСБ сообщила об аресте жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
Мир
СМИ сообщили о предстоящем визите Салливана в Индию

Умерла актриса Валентина Гришокина

0
Фото: Pronto Film
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советская и украинская актриса Валентина Гришокина 31 мая умерла в возрасте 78 лет. Об этом в среду, 7 июня, сообщило издание «Российская газета».

Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. В 1969-м окончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Была штатной актрисой Киностудии имени Довженко.

В фильмографии Гришокиной — более полусотни кинокартин и сериалов. Среди них - «На Киевском направлении», «Рассказы о Димке», «Ни дня без приключений», «Аты-баты, шли солдаты…», «Штормовое предупреждение» и др. Последняя картина с ее участием вышла в свет в 2020 году.

В дубляже она работала с начала 1970-х годов. Ее голосом говорили персонажи культовых лент «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо» и десятков других.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023