Умерла актриса Валентина Гришокина

Советская и украинская актриса Валентина Гришокина 31 мая умерла в возрасте 78 лет. Об этом в среду, 7 июня, сообщило издание «Российская газета».

Гришокина родилась 30 июня 1944 года в Ташкенте. В 1969-м окончила актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого. Была штатной актрисой Киностудии имени Довженко.

В фильмографии Гришокиной — более полусотни кинокартин и сериалов. Среди них - «На Киевском направлении», «Рассказы о Димке», «Ни дня без приключений», «Аты-баты, шли солдаты…», «Штормовое предупреждение» и др. Последняя картина с ее участием вышла в свет в 2020 году.

В дубляже она работала с начала 1970-х годов. Ее голосом говорили персонажи культовых лент «Месть и закон», «Тайна карпатского замка», «Вождь Белое Перо» и десятков других.