Пособие для учителей корякского языка выпустили на Камчатке

В Камчатском крае вышло в свет издание для школьной программы по изучению корякского языка. Автор пособия — кандидат филологических наук, доцент кафедры родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера Камчатского института развития образования Валентина Дедык.

В электронном сетевом издании даются рекомендации по изучению лексических тем в каждом классе, а по каждой тематической группе публикуется перечень слов, рекомендованных для изучения.

Как рассказал ИА KamchatkaMedia заведующий кафедрой родных языков, культуры и быта коренных малочисленных народов Севера Камчатского института развития образования Александр Волков, в пособии отмечается, что при обучении детей в школе необходимо учитывать диалектные особенности корякского языка.

Так, чавчувенский диалект отличается от нымыланских диалектов фонетическими и лексическими особенностями. Учителю, который работает с нымыланскими детьми, необходимо учитывать диалектную природу речи учеников и корректировать ее в соответствии с нормами литературного языка.

Издание рекомендовано учителям и преподавателям корякского языка, педагогам дополнительного образования. Оно будет полезно специалистам по родным языкам коренных народов Севера.