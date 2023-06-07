IX Книжный фестиваль «Красная площадь» завершил работу 6 июня

В течение пяти дней около 400 издательств представляли на фестивале свои книги. Более 500 мероприятий прошло на «Красной площади – 2023». Фестиваль посетили более 200 тыс. человек!

6 июня, Пушкинский день, начался на «Красной площади» с традиционного утренника. Главная сцена фестиваля стала площадкой, на которой писатели, поэты и музыканты приоткрыли тайну «своего Пушкина», прочитав избранные стихотворения поэта. Писатель и журналист, шеф-редактор портала «Год литературы» Михаил Визель рассказал, что в этом году исполняется не только 224 года со дня рождения Александра Пушкина, но и 200 лет со дня, когда еще молодой поэт сочинил первое четверостишие «Евгения Онегина» — это случилось 9 (21) мая 1823 года. «Каким-то волшебным образом мы читаем «Евгения Онегина» и даже через 200 лет узнаем в этом произведении себя. Это удивительно», — поделился Визель. Поэт и музыкант Павел Кашин признался, что особенно ценит эпиграммы Пушкина: «Мой любимый Пушкин неизменно ироничен». Другим гостем Пушкинского утренника стала телеведущая, модель и певица Оксана Федорова, родившаяся на Псковской земле, где Пушкин провел несколько важных для себя лет в ссылке в Михайловском. «Этот человек умел любить, умел делать это огненно, страстно, полноценно. Поэзия Пушкина полна печали, но это светлая печаль», — сказала Оксана Федорова, перед тем как прочла отрывок из «Письма Татьяны», важнейшей части пушкинского романа в стихах.

Позже на главной сцене началась церемония награждения лауреатов литературной премии «Лицей». Это премия имени Пушкина для молодых писателей и поэтов. В «поэтической» категории места распределились так: первая премия — у Степана Самарина, вторая – у Сергея Скуратовского, третья — у Варвары Заборцевой.

Программа финального дня просветительского марафона «Знание.Книги» российского общества «Знание» содержала выступления ведущих экспертов в области литературы, русского языка, креативных индустрий. На площадке общества «Знание», партнера IX Книжного фестиваля «Красная площадь», делились своим опытом писатели, продюсеры, журналисты, психологи и другие специалисты.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда рассказал о работе библиотеки и, в частности, о цифровизации книг, о традициях и планах РГБ. Об экранизации книг и отличиях двух видов искусства — литературы и кинематографа — говорила заместитель генерального продюсера онлайн-кинотеатра «Окко», российский продюсер и медиаменеджер Светлана Сонина.

Тренер по подготовке к важным выступлениям Айнур Зиннатуллин рассказал, как использовать художественный слог в повседневной жизни, разобрал нюансы построения коммуникаций в публичных выступлениях. Тему публичных выступлений и грамотности речи также раскрыла журналист, ведущая дневных выпусков программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Ирина Россиус.

О российских школах креативных индустрий, о форматах обучения и перспективах, которые открываются перед молодыми выпускниками, собравшиеся узнали из выступления федерального эксперта Школы креативных индустрий Александра Звездкина.

Писатель, автор книг для подростков в жанре мистики и фантастики Глеб Кащеев говорил об особенностях детской и молодежной литературы. Ведущий и креативный продюсер YouTube-канала «Соседний стеллаж» Константин Беляков поделился секретами ведения литературного блога, который будет интересен молодежи.

И на этой площадке фестиваля 6 июня было во многом посвящено Александру Сергеевичу Пушкину.

В 11:00 на детской сцене прошла презентация новой серии изданий «Детям о великих людях России» издательства «Детская литература». Биографии великих людей — это полезное и занимательное чтение, хотя очень непросто сделать так, чтобы такие книги были интересны детям. Опытом адаптации биографий знаменитых людей для детей поделились Юрий Нечипоренко, автор книги «Рассказы о Ломоносове», и Наталья Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, автор книги «Александр Пушкин и его дядя Василий». Провела презентацию главный редактор издательства Ирина Котунова. «Надо использовать все возможности приохотить детей к чтению. Я думаю, что тут школа должна играть ключевую роль. Не все нынешние родители могут приобщить ребенка к чтению, многие и сами мало читают. Я бы вообще делала в школе ежедневный час чтения. Читать в классе вслух интересные книги. Думаю, многие бы ребята захотели и сами почитать, узнать, что было дальше», — сказала Котунова.

В 13:00 прозвучали стихи Александра Сергеевича Пушкина на языках народов России — башкирском, чувашском, бурятском, мордовском. Эта программа была специально подготовлена к Пушкинскому дню коллективом «Этнопроект Москва».

В 14:00 детские ансамбли «Берегиня» и «Таночек» представили фольклорные композиции под аккомпанемент баяна, балалайки и шумовых народных инструментов. Прозвучали потешки, частушки, плясовые и шуточные песни. Присутствующие с удовольствием поучаствовали в народных играх. Программу подготовили Светлана Духленкова, руководитель фольклорных ансамблей «Таночек» и «Берегиня», концертмейстеры Илья Падерин и Николай Соцков, солистка Эмма Мхитарян и, конечно, юные участники ансамблей.

В 17:00 фольклорную линию продолжил тувинский семейный театр кукол «Токуу». Сначала основатели театра Виктор и Нина Куулар рассказали о пальчиковых куклах, которые Виктор сам вырезает из дерева. Сценой для кукол служит ладонь, деревянные фигурки размещаются на пальцах одной руки. Эта история вызвала большой интерес у публики. Прозвучали сказки коряков, хантов, эвенов и якутов. В завершение были исполнены тувинская народная сказка «Суг акпас алышкылар» («Братья не разлей вода») и сказка Самуила Маршака «Ванька-Встанька».

В шатре «История Отечества» писатель, телеведущий Олег Шишкин рассказал об исследованиях, которыми он занимается в Тобольске, и о новом книжном фестивале «Книги в городе. Тобольск», который пригласил его в резиденцию для сбора исторических материалов, касающихся подготовки экспедиции Беринга. Как известно, она стартовала именно из Тобольска — тогдашней столицы Сибири. Предполагается, что осенью, в дни самого фестиваля, Олег Шишкин доложит, как продвигается работа над его новым романом о Беринге и Тобольске. Но уже сейчас, на Красной площади, Олег Шишкин рассказал о том, что он успел «нарыть» об этом интереснейшем и относительно малоизвестном эпизоде освоения Сибири. Свой метод Шишкин называет «архивной криминалистикой». «Беринг как трактор прошелся от Тобольска до Охотского моря по землям, где дорог-то никаких не было, — напомнил он. — Я вышел на берег Тобола, дул ветер, и я подумал: вот оно историческое пространство! Вот оно то место, по которому шел Ермак, Кучум... Это очень романтическое чувство, забыть его невозможно». Писатель также рассказал, что, наряду с литературными путеводителями «Петербург Достоевского» и «Булгаковская Москва», он готовит книгу «Тобольск и Тюмень Распутина».