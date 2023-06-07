Задержание симферопольца, который планировал теракт на ЖД путях в Джанкойском районе

Задержание симферопольца, который планировал теракт на ЖД путях в Джанкойском районе

2023-06-07 10:59:09

2023-06-07 10:59:09

2023-06-07 10:59:09

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