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Бывшая фабрика компании IKEA возобновила работу под российским брендом

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Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу. Завод производит ДСП и ЛДСП, в течение полугода начнется выпуск комплектующих, а после — и самой мебели, передает телеканал «Известия». Сейчас на фабрике работает более 350 сотрудников, предполагается расширение штата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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