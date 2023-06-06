Бывшая фабрика компании IKEA возобновила работу под российским брендом

Бывший завод IKEA в Новгородской области возобновил работу. Завод производит ДСП и ЛДСП, в течение полугода начнется выпуск комплектующих, а после — и самой мебели, передает телеканал «Известия». Сейчас на фабрике работает более 350 сотрудников, предполагается расширение штата.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.