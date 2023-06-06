Уфа закупит 15 новых троллейбусов

В Уфе объявили о поиске поставщика 15 новых троллейбусов. На эти цели планируется направить до 382,5 млн рублей, сообщает 6 июня «МедиаКорСеть» со ссылкой на документацию соответствующего электронного аукциона.

Согласно сведениям, в машинах должна быть предусмотрена возможность автономного хода, система климат-контроля и места для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Определить поставщика планируется 26 июня. Он должен поставить троллейбусы в Уфу в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Максимальная длина новых троллейбусов составит 12,8 м, ширина — до 2,5, высота — 3,6 м. Минимальное количество сидячих мест — 33, полная пассажировместимость — от 90 до 100 человек.