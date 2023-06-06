Удар ВСУ по Каховской ГЭС перед ее разрушением попал на видео

Удар ВСУ по Каховской ГЭС перед ее разрушением попал на видео

2023-06-06 17:51:20

2023-06-06 17:51:20

2023-06-06 17:51:20

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