По всему миру отмечается День русского языка

Сегодня отмечается День русского языка. Указ о ежегодном праздновании в 2011-м подписал президент РФ. Дату установили для сохранения национального достояния народов нашей страны. Русский язык — один из крупнейших в мире. На великом и могучем говорят 255 млн человек, передает телеканал «Известия». Русский — один из шести официальных языков ООН наряду с английским, арабским, испанским, китайским и французским. Мероприятия ко Дню русского языка проходят по всему миру. В акциях активно участвуют образовательные учреждения.

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