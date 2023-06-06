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Более миллиона россиян приняли участие в Большом экзамене ПДД

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Завершился Большой экзамен ПДД Авто.ру — онлайн-проект, с помощью которого каждый автомобилист, пешеход или водитель самоката может проверить и улучшить знания правил дорожного движения. В нём приняли участие более миллиона пользователей по всей России.

Самыми сложными для участников экзамена оказались вопросы, связанные с последними обновлениями ПДД, которые вступили в силу 1 марта 2023 года. Так, 94% россиян, прошедших экзамен, неправильно ответили на вопрос о том, какого цвета бывает постоянная горизонтальная разметка. В марте были добавлены новые цвета: красный, синий, чёрный и зелёный. Также 89% не справились с вопросом о знаке «Движение на велосипедах запрещено». Он распространяется на велосипеды и мопеды, но не на средства индивидуальной мобильности (СИМ) — новый вид транспортного средства.

Самым простым для россиян оказался вопрос о запрете движения автомобилей по обочинам (п. 9.9 ПДД). На него правильно ответили 96% пользователей, прошедших экзамен. «Результаты экзамена показывают, что вопросы, связанные с новыми правилами дорожного движения, — одни из самых сложных для россиян. Наш проект Большой экзамен ПДД призван не только помочь вспомнить существующие правила, но и узнать больше о тех изменениях, которые только вступили в силу. Именно поэтому мы регулярно актуализируем и проводим экзамен.

Средний результат пользователей, прошедших экзамен в этом году, — 34 балла из 60 возможных. В 2022 году он был хуже: россияне в среднем получали 25 баллов. В этот раз более двух тысяч человек правильно ответили на все вопросы, из них около полутора тысяч сделали это с первой попытки. Около 70 тысяч получили 45 баллов и более. В среднем россияне проходили экзамен в течение шести минут, рекорд по времени составил 41 секунду.

«Экзамен позволил нам одновременно привлечь внимание более чем миллиона человек к вопросам безопасности дорожного движения. Водители и пешеходы не только смогли проверить свои знания ПДД, но и узнать о последних изменениях. Для ЦОДД экзамен стал ещё и серьезным исследованием — наши специалисты могут изучать, как люди запоминают и применяют ПДД, легко ли их запутать, есть ли сложности в интерпретации. Все эти знания мы применяем на практике при организации движения и внедрении новых технологий для того, чтобы сделать дороги безопаснее», — отмечает Магомед Колгаев, заместитель руководителя ЦОДД.

В топ-5 регионов страны с наибольшим количеством участников вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Нижегородская область и Краснодарский край. Наиболее высокий средний балл — 41 — показали жители Республики Карелия, на втором месте — Ненецкий автономный округ (40 баллов). По 39 баллов в среднем набрали пользователи в Республике Татарстан, Архангельской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Рязанской, Сахалинской, Свердловской и Ярославской областях, а также жители Санкт-Петербурга.

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