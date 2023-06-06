В Красноярском крае ликвидировали 11 возгораний сухой травы

За минувшие сутки в Красноярском крае зафиксировано 11 возгораний сухой травы. Площадь горения составила больше 115 га.

Все пожары ликвидированы до перехода на жилые объекты. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia. Жителям региона напоминают, что во время особого противопожарного режима запрещено сжигание мусора и использование открытого огня на участках.

Кроме того, площадь пожаров в лесах Красноярского края превысила 880 га. Очаги действуют в Балахтинском, Ермаковском, Енисейском и Туруханском районах. За минувшие сутки ликвидировано 16 пожаров общей площадью 142 га. Очаги зарегистрированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Богучанском, Мотыгинском, Ужурском, Балахтинском, Березовском, Ермаковском, Ачинском и Абанском районах. В тушении участвовали свыше 340 человек, 49 единиц техники и 19 воздушных судов.